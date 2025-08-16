Из-за чего могут не засчитать трудовой стаж?

Часто причина кроется в ошибках в трудовых книжках, утерянных документах или халатности кадровиков. Поэтому ПФУ может отказать в зачислении отдельных периодов работы в страховой или льготный стаж, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Читайте также Засчитывают ли получение высшего образования в трудовой стаж в Украине

Поэтому, пенсионный фонд может отказать в зачислении стажа при наличии следующих причин:

если работодатель не платил страховые взносы;

если записи в трудовой книжке содержат исправления или ошибки;

если нет подтверждений вредных или тяжелых условий труда для льготного стажа.

Если Пенсионный фонд отказал в зачислении стажа, следует обращаться в суд с иском об обжаловании решения и обязательстве зачислить спорные периоды в стаж. Юристы советуют обращаться туда сразу после отказа, чтобы избежать задержек в начислении пенсии.

Важно! После решения суда Пенсионный фонд обязан зачислить спорные периоды в страховой или льготный стаж.