Почему ПФУ засчитывает меньший стаж?
Требования к стажу постепенно ужесточались в течение лет. Соответственно, менялся и сам механизм расчета пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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По ранее действующему законодательству минимальная пенсия по возрасту гарантировалась при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет – у женщин. Это касается лиц, которые ушли на пенсию до 1 октября 2011 года. Для тех, кто ушел на пенсию, позже требования к стажу стали более строгими.
С 2018 года вступили в силу следующие изменения:
- женщинам нужно уже 30 лет стажа;
- мужчинам – 35 лет.
Как пояснил Коробкин, это изменение не повлекло уменьшение выплат пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых раньше. Наоборот, происходит пересмотр пенсионных дел и начисления дополнительных надбавок.
Эксперт отмечает, что причины почему стаж не учитывается полностью, следующие:
- если стаж приобретен до 2004 года – неточности в трудовой книжке, отсутствие подтверждений о выполнении трудовых норм (речь идет, в частности, о работе в колхозах);
- после 2004 года – если работодатель не уплатил ЕСВ.