Почему ПФУ засчитывает меньший стаж?

Требования к стажу постепенно ужесточались в течение лет. Соответственно, менялся и сам механизм расчета пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Сергей Коробкин Эксперт по пенсионному делу По ранее действующему законодательству минимальная пенсия по возрасту гарантировалась при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет – у женщин. Это касается лиц, которые ушли на пенсию до 1 октября 2011 года. Для тех, кто ушел на пенсию, позже требования к стажу стали более строгими.

С 2018 года вступили в силу следующие изменения:

женщинам нужно уже 30 лет стажа;

мужчинам – 35 лет.

Как пояснил Коробкин, это изменение не повлекло уменьшение выплат пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых раньше. Наоборот, происходит пересмотр пенсионных дел и начисления дополнительных надбавок.

Эксперт отмечает, что причины почему стаж не учитывается полностью, следующие: