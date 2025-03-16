Как подтвердить трудовой стаж

При отсутствии трудовой книжки, для подтверждения трудового стажа принимаются другие данные и документы, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Речь идет о данных, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также:

справки;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

удостоверения;

характеристики;

письменные трудовые договоры;

соглашения с отметками об их выполнении;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

В то же время при отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в связи с военными действиями, стихийным бедствием, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы для выхода на пенсию устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей. Они должны знать заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии или в одной системе.

При отсутствии документов по другим причинам трудовой стаж устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной с ним работе и имели документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя.

Важно! Обязательно необходимо предоставить справку архива об отсутствии сведений о работе заявителя.

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В то же время если в трудовой книжке есть записи о периодах работы до 01.01.2004 с исправлениями или информация о работе на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, то стаж работы должна подтвердить Комиссия по вопросам подтверждения стажа работы.

Обратите внимание! Для подтверждения периодов работы на предприятиях, которые расположены на временно оккупированной территории, территориальный орган ПФУ приглашает и опрашивает свидетелей. Результаты опроса свидетеля оформляются Актом опроса свидетеля.