Какая будет пенсия при стаже 45 лет

Размер пенсии можно посчитать самостоятельно, воспользовавшись специальной формулой, передает 24 Канал.

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45 лет – это достаточный стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Пенсия рассчитывается по формуле:

П = Зс × Ик × Кс, где:

Зс – средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию;

– средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию; Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашего дохода к среднему по стране);

– индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашего дохода к среднему по стране); Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Если средняя зарплата в Украине в 2025 году составит 20 000 гривен, а человек получал такую же или большую сумму официальной зарплаты, его индивидуальный коэффициент заработка будет 1 или больше.

Заметьте! Коэффициент страхового стажа при 45 годах составляет 0,45 (45 × 1%).

Подставляем значения в формулу:

П = 20 000 × 1 × 0,45 = 9 000 гривен.

Заметьте! Если человек получал зарплату ниже средней, пенсия будет меньше.