Яка буде пенсія при стажі 45 років
Розмір пенсії можна порахувати самостійно, скориставшись спеціальною формулою, передає 24 Канал.
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45 років – це достатній стаж, аби вийти на пенсію у 60 років. Пенсія розраховується за формулою:
П = Зс × Ік × Кс, де:
- Зс – середня заробітна плата в Україні за три роки перед виходом на пенсію;
- Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашого доходу до середнього по країні);
- Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).
Якщо середня зарплата в Україні у 2025 році становитиме 20 000 гривень, а людина отримувала таку ж або більшу суму офіційної зарплати, її індивідуальний коефіцієнт заробітку буде 1 або більше.
Зауважте! Коефіцієнт страхового стажу при 45 роках становить 0,45 (45 × 1%).
Підставляємо значення у формулу:
- П = 20 000 × 1 × 0,45 = 9 000 гривень.
Зауважте! Якщо людина отримувала зарплату нижче середньої, пенсія буде меншою.