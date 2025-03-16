Як підтвердити трудовий стаж

За відсутності трудової книжки, для підтвердження трудового стажу приймаються інші дані та документи, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Мова йде про дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також:

довідки;

виписки із наказів;

особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;

посвідчення;

характеристики;

письмові трудові договори;

угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Водночас за відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи для виходу на пенсію встановлюється на підставі показань не менше двох свідків. Вони мають знати заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві або в одній системі.

За відсутності документів з інших причин трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі та мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Важливо! Обов’язково необхідно надати довідку архіву про відсутність відомостей про роботу заявника.

Що робити, якщо людина працювала на ТОТ

Водночас якщо у трудовій книжці є записи про періоди роботи до 01.01.2004 з виправленнями або інформація про роботу на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, то стаж роботи має підтвердити Комісія з питань підтвердження стажу роботи.

Зауважте! Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, територіальний орган ПФУ запрошує та опитує свідків. Результати опитування свідка оформляються Актом опитування свідка.