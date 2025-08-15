Чи зараховують здобуття вищої освіти до стажу?

Однак у цій темі є важливі нюанси.

На подібне питання відповідає Закон України від 05.11.1991 № 1788 "Про пенсійне забезпечення". У ньому йдеться про те, що навчання в таких закладах зараховується до страхового стажу лише до 1 січня 2004 року.

Саме від початку 2004 року набув чинності Закон України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який запровадив поняття «страховий стаж" і скасував цю норму. Тобто з того часу навчання до страхового стажу не входить.

Зверніть увагу! Як наголосили у ПФУ, із введенням поняття "страховий стаж" має значення те, протягом якого періоду і яку суму страхових внесків за працівника сплачував до Пенсійного фонду роботодавець.

Як підтвердити трудовий стаж до 2004 року?

Зокрема з 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюється за даними, які наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Водночас основним документом підтверджуючим стаж роботи є трудова книжка.

У випадку відсутності трудової книжки або якщо в ній містяться неточні, неправильні дані про періоди роботи для підтвердження стажу приймаються:

дані персоніфікованого обліку;

довідки, виписки з наказів;

особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;

письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання тощо.

Важливо! Якщо документи про стаж неможливо отримати через причини, встановлені урядом, підтвердження можна здійснити за допомогою осіб, що працювали з заявником та мають документи, якими можна підтвердити роботу у вказаний період.