Чи зараховують здобуття вищої освіти до стажу?
Однак у цій темі є важливі нюанси, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Жодного року стажу: чи можливо за таких умов отримати пенсію за інвалідністю
На подібне питання відповідає Закон України від 05.11.1991 № 1788 "Про пенсійне забезпечення". У ньому йдеться про те, що навчання в таких закладах зараховується до страхового стажу лише до 1 січня 2004 року.
Саме від початку 2004 року набув чинності Закон України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який запровадив поняття «страховий стаж" і скасував цю норму. Тобто з того часу навчання до страхового стажу не входить.
Зверніть увагу! Як наголосили у ПФУ, із введенням поняття "страховий стаж" має значення те, протягом якого періоду і яку суму страхових внесків за працівника сплачував до Пенсійного фонду роботодавець.
Як підтвердити трудовий стаж до 2004 року?
Зокрема з 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюється за даними, які наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Водночас основним документом підтверджуючим стаж роботи є трудова книжка.
У випадку відсутності трудової книжки або якщо в ній містяться неточні, неправильні дані про періоди роботи для підтвердження стажу приймаються:
- дані персоніфікованого обліку;
- довідки, виписки з наказів;
- особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;
- письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання тощо.
Важливо! Якщо документи про стаж неможливо отримати через причини, встановлені урядом, підтвердження можна здійснити за допомогою осіб, що працювали з заявником та мають документи, якими можна підтвердити роботу у вказаний період.