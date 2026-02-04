Хто має право на пенсійні виплати?

Виплата пенсії військовослужбовця після його смерті припиняється. Натомість родина загиблого може оформити виплати у зв'язку із втратою годувальника, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За законом, оформити пенсійні виплати у разі втрати годувальника мають право члени родини, які були на його утриманні. До них належать:

чоловік або дружина з інвалідністю;

дружина або чоловік пенсійного віку;

неповнолітні діти;

діти віком понад 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, які навчаються на денній формі у школах, училищах або вишах до завершення навчання, але не більш як до 23 років;

діти-сироти – до 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні;

батьки померлого з інвалідністю чи пенсійного віку.

Пенсію у разі втрати годувальника також може оформити один із членів родини загиблого (дружина, чоловік, брат, сестра, один з батьків), якщо він чи вона доглядає дітей його дітей віком до 8 років і не працює.

Важливо! Пенсія через втрату годувальника призначається членам родин загиблих військових за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", додають у ПФУ.

Який розмір пенсійних виплат?

Розмір пенсії, яку отримає дружина військового після його загибелі., залежить від обставин смерті.

Відповідно до закону України № 2262, сума виплат може складати від 30% до 70% грошового забезпечення військовослужбовця.

Якщо військовий загинув унаслідок хвороби, контузії або каліцтва, отриманого під час виконання бойових завдань при захисті Україні, то непрацездатна дружина може претендувати на 70% його грошового забезпечення.

його грошового забезпечення. Якщо виплати хочуть отримувати два та більше членів родини, які були на утриманні захисника, можливі виплати до 50% від грошового забезпечення на кожного такого члена родини;

У разі, коли смерть пов'язана не з виконанням бойових завдань, а з нещасним випадком на службі, дружині можуть нарахувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника у розмірі 30% грошового забезпечення.

Для оформлення пенсії у разі втрати годувальника дружині військового необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Зауважте! Окрім пенсії, члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Які пільги мають родини загиблих?