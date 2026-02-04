Кто имеет право на пенсионные выплаты?

Выплата пенсии военнослужащего после его смерти прекращается. Зато семья погибшего может оформить выплаты в связи с потерей кормильца, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По закону, оформить пенсионные выплаты в случае потери кормильца имеют право члены семьи, которые были на его иждивении. К ним относятся:

супруг или супруга с инвалидностью;

супруг или супруга пенсионного возраста;

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, которые учатся на дневной форме в школах, училищах или вузах до завершения обучения, но не более чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет, независимо от того, учатся они или нет;

родители умершего с инвалидностью или пенсионного возраста.

Пенсию по случаю потери кормильца также может оформить один из членов семьи погибшего (жена, муж, брат, сестра, один из родителей), если он или она ухаживает за детьми его детей в возрасте до 8 лет и не работает.

Важно! Пенсия по потере кормильца назначается членам семей погибших военных по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", добавляют в ПФУ.

Какой размер пенсионных выплат?

Размер пенсии, которую получит жена военного после его гибели., зависит от обстоятельств смерти.

Согласно закону Украины № 2262, сумма выплат может составлять от 30% до 70% денежного обеспечения военнослужащего.

Если военный погиб вследствие болезни, контузии или увечья, полученного во время выполнения боевых задач при защите Украины, то нетрудоспособная жена может претендовать на 70% его денежного обеспечения.

его денежного обеспечения. Если выплаты хотят получать два и более членов семьи, которые были на содержании защитника, возможны выплаты до 50% от денежного обеспечения на каждого такого члена семьи;

В случае, когда смерть связана не с выполнением боевых задач, а с несчастным случаем на службе, жене могут начислить пенсию в связи с потерей кормильца в размере 30% денежного обеспечения.

Для оформления пенсии по случаю потери кормильца жене военного необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Кроме пенсии, члены семей погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную выплату в размере 15 миллионов гривен.

Какие льготы имеют семьи погибших?