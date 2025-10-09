Какие условия для начисления пенсии?

Пенсию по случаю потери кормильца вдове военного назначают по закону № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Пенсия военного в Украине: сколько минимально могут получать УБД

Закон предусматривает, что вдове военного пенсию по потере кормильца назначают независимо от того, находилась ли она на иждивении мужа.

Выплаты начислят при следующих условиях:

вдова относится к нетрудоспособным лицам;

женщина является женой военнослужащего, военнослужащих, погибшего, умер, пропал без вести во время службы или позже в результате травм или заболеваний, связанных со службой.

жена военного потеряла источник дохода после смерти кормильца.

Какие пенсионные привилегии имеет вдова военного?

По закону, жена военного, погибшего или умершего на военной службе, также имеет право на назначение досрочной пенсии по возрасту, пишет ПФУ. Однако для этого должны быть выполнены определенные условия:

женщина должна достичь 50 лет

у нее должен быть имеющийся стаж не менее 20 лет.

По достижении 55 лет пенсия вдове за погибшего военнослужащего назначается независимо от продолжительности страхового стажа.

Какой размер пенсионных выплат?

Пенсия рассчитывается как процент от денежного обеспечения умершего кормильца, учитывая обстоятельства его смерти.

Если военный погиб во время выполнения военной службы, пенсия вдове начисляется в размере 70% от его денежного обеспечения.

Если смерть наступила из-за несчастного случая не на службе размер выплат составляет 30% от заработка военного.

Независимо от причины смерти кормильца, минимальный и максимальный размеры пенсии по случаю потери кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно,

– отмечают в ПФУ.

Важно! Также вдова может получить пенсию по случаю потери кормильца, если имеет право на пенсию независимо от возраста по шахтерскому закону, льготную пенсию или пенсию в связи с инвалидностью.

Кто еще имеет право на пенсию по случаю потери кормильца?