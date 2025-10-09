Какая бывает пенсия УБД и какие условия?
Для участников боевых действий существуют различные условия выхода на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Военным, в частности, доступна пенсия за выслугу лет. Однако есть два варианта выхода на такую пенсию:
- если календарная выслуга 25 лет или более (за 25 лет 65% и дополнительно за каждый последующий по 3%, но всего не более 70%, размер пенсии – 65 – 70% денежного обеспечения);
- если военная выслуга менее 25 календарных лет (за 25 лет 50% и дополнительно за каждый последующий по 1%, но всего не более 70%, размер пенсии – 50 – 70% денежного обеспечения).
К денежному обеспечению относятся должностной оклад, оклад за звание, надбавка за выслугу лет, премия и тому подобное.
Обратите внимание! Право на военную пенсию не имеют лица, лишены воинского звания и уволены в связи с осуждением за умышленное правонарушение, совершенное с использованием своего должностного положения или за коррупцию.
Чтобы оформить досрочную пенсию УБД военнослужащий должен предоставить:
- удостоверение УБД;
- военный билет, справки об участии в боевых действиях;
- трудовую книжку, документы о военной службе;
- паспорт и ИНН;
- справку о денежном обеспечении (выдается частью/военкоматом).
Подать эти документы можно как онлайн – через портал Пенсионного фонда или лично в ближайшем сервисном центре ПФУ.
Какой минимальный размер пенсии для УБД?
Размер пенсии участников боевых действий зависит, как от приобретенного страхового стажа, так и от полученного заработка, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Общий размер пенсии для этой категории украинцев должен составлять не менее, чем 5 528 гривен. Если ее размер ниже, выплачивается ежемесячная адресная помощь к пенсии в сумме, что не хватает до указанного уровня.
Кроме этого к пенсии участников боевых действий устанавливаются следующие доплаты:
- повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (этот показатель в 2025 году составляет 2 361 гривна, поэтому сумма повышения пенсии составляет 590,25 гривен);
- целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 гривен.
Какие еще выплаты и льготы есть для УБД?
Ежегодно ко Дню Независимости 24 августа участники боевых действий могут получать единовременную денежную выплату. УБД в этом году получили по 1 000 гривен, а лица с особыми заслугами перед Украиной – 3 100 гривен.
Участники боевых действий могут получить земельные участки определенных размеров для различных целей, но во время военного положения бесплатная передача таких участков запрещена.
В Украине доступны и другие льготы для УБД. Военные получают льготы на медицинское обслуживание, коммунальные услуги, транспорт и трудовые права, включая бесплатные лекарства, скидки на оплату услуг и приоритетное трудоустройство.