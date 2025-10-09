Какая бывает пенсия УБД и какие условия?

Для участников боевых действий существуют различные условия выхода на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Военным, в частности, доступна пенсия за выслугу лет. Однако есть два варианта выхода на такую пенсию:

если календарная выслуга 25 лет или более (за 25 лет 65% и дополнительно за каждый последующий по 3%, но всего не более 70%, размер пенсии – 65 – 70% денежного обеспечения);

если военная выслуга менее 25 календарных лет (за 25 лет 50% и дополнительно за каждый последующий по 1%, но всего не более 70%, размер пенсии – 50 – 70% денежного обеспечения).

К денежному обеспечению относятся должностной оклад, оклад за звание, надбавка за выслугу лет, премия и тому подобное.

Обратите внимание! Право на военную пенсию не имеют лица, лишены воинского звания и уволены в связи с осуждением за умышленное правонарушение, совершенное с использованием своего должностного положения или за коррупцию.

Чтобы оформить досрочную пенсию УБД военнослужащий должен предоставить:

удостоверение УБД;

военный билет, справки об участии в боевых действиях;

трудовую книжку, документы о военной службе;

паспорт и ИНН;

справку о денежном обеспечении (выдается частью/военкоматом).

Подать эти документы можно как онлайн – через портал Пенсионного фонда или лично в ближайшем сервисном центре ПФУ.

Какой минимальный размер пенсии для УБД?

Размер пенсии участников боевых действий зависит, как от приобретенного страхового стажа, так и от полученного заработка, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Общий размер пенсии для этой категории украинцев должен составлять не менее, чем 5 528 гривен. Если ее размер ниже, выплачивается ежемесячная адресная помощь к пенсии в сумме, что не хватает до указанного уровня.

Кроме этого к пенсии участников боевых действий устанавливаются следующие доплаты:

повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (этот показатель в 2025 году составляет 2 361 гривна, поэтому сумма повышения пенсии составляет 590,25 гривен);

целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 гривен.

Какие еще выплаты и льготы есть для УБД?