Доначислят ли выплаты ко Дню Независимости?
У Пенсионном фонде Украины уверяют: начисления продолжаются, и все средства должны быть перечислены автоматически до 1 октября 2025 года, сообщает 24 Канал.
Если же деньги так и не поступят, необходимо подать заявление. В таком случае выплату гарантированно осуществят не позднее 1 ноября 2025 года.
Кто имеет право на помощь ко Дню Независимости
Дополнительную выплату получат все, кто до 24 августа 2025 года получил статус ветерана войны или Защитника/Защитницы Украины. Для подтверждения необходимо иметь соответствующее удостоверение.
Как подать заявление на получение выплаты?
Если выплата не поступила автоматически, заявление можно подать следующим образом:
- онлайн – через портал электронных услуг ПФУ с использованием электронной подписи;
- лично – в территориальном подразделении Пенсионного фонда;
- по почте – отправив заполненный документ.
В заявлении необходимо указать паспортные данные, номер банковского счета (IBAN), идентификационный код, а также реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату.
Что еще известно о выплатах ко Дню Независимости в Украине: коротко о главном
- Украинское правительство осуществляет специальные выплаты ко Дню Независимости: их размер варьируется от 450 до 3 100 гривен в зависимости от категории получателей.
- Так, лица с инвалидностью вследствие войны получают не менее 2 700 гривен, а те, кто имеет особые заслуги перед государством – до 3 100 гривен.