Могут ли лишить военнослужащего дополнительного вознаграждения?
Военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительное вознаграждение во время войны. Однако в Министерстве обороны напомнили, что есть ряд случаев, когда такие выплаты прекращаются, передает 24 Канал.
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В частности, доплату могут отменить, если военный:
- отказывается выполнять боевой приказ;
- самовольно покидает часть (СЗЧ);
- становится дезертиром;
- добровольно сдается в плен.
Также в Минобороны назвали и другие причины, по которым можно потерять право на дополнительное вознаграждение. Речь идет, в частности, о случаях, когда военнослужащий был отстранен от исполнения служебных обязанностей или полномочий.
Обратите внимание! Это автоматически лишает его права на дополнительную выплату.
В каких еще случаях доплата не начисляется?
Также доплата не начисляется, если:
- военный находился в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения во время выполнения боевых заданий;
- основанием для прекращения выплат является и решение суда о привлечении военного к уголовной ответственности;
- доплаты не предусмотрены и в случаях, когда военнослужащий намеренно нанес себе телесные повреждения или совершил самоубийство. Исключением являются ситуации, когда суд установил факт доведения до самоубийства.
- Кроме того, дополнительное вознаграждение не выплачивают тем, кто отбывает наказание на гауптвахте.