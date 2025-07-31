Какие выплаты военнослужащим, которые увольняются с военной службы по состоянию здоровья?
Согласно данным Минобороны, сообщает 24 Канал, для военного предусмотрен список компенсаций и единовременных выплат при увольнении со службы по состоянию здоровья.
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В перечень военных выплат входят следующие:
- Компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск. Речь идет и о прошлых годах.
- Если у военного есть УБД, то ему предусмотрена компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск – 14 суток за каждый год службы, учитывая год получения УБД и год увольнения.
- Одноразовая денежная помощь при увольнении.
Мобилизованным она предусмотрена в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% денежного обеспечения. Зато для других составляет 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.
- Компенсация за имущество, что недополучил военный из-за увольнения со службы. Размер определяется на основе стоимости этого имущества.
- Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в случае, если ее не выплатили за год службы.
- Также, единовременное пособие для оздоровления, если она не была выплачена в текущем году.
Размер этой выплаты зависит от должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов обеспечения, кроме вознаграждений.
Обратите внимание! Для получения выплат военный должен указать о них в рапорте на имя командира воинской части об увольнении с военной службы. Пример есть в разделе "Решение ВВК" – "Непригодность к военной службе с исключением с воинского учета".