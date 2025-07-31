Які виплати військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за станом здоров'я?

Відповідно до даних Міноборони, повідомляє 24 Канал, для військового передбачений список компенсацій та одноразових виплат при звільненні зі служби за станом здоров'я.

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До переліку військових виплат входять такі:

Компенсація за невикористану щорічну відпустку. Йдеться й про минулі роки.

Якщо у військового є УБД, то йому передбачена компенсація за невикористану додаткову відпустку – 14 діб за кожен рік служби, враховуючи рік отримання УБД та рік звільнення.

Одноразова грошова допомога при звільненні.

Мобілізованим вона передбачена у розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25% грошового забезпечення. Натомість для інших становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби.

Компенсація за майно, що недоотримав військовий через звільнення зі служби. Розмір визначається на основі вартості цього майна.

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань у випадку, якщо її не виплатили за рік служби.

Також, одноразова допомога для оздоровлення, якщо її не було виплачено у поточному році.

Розмір цієї виплати залежить від посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів забезпечення, окрім винагород.

Зауважте! Для отримання виплат військовий повинен зазначити про них у рапорт на ім'я командира військової частини щодо звільнення з військової служби. Приклад є у розділі "Рішення ВЛК" – "Непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку".