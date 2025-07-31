Яку відпустку можуть мати військові?

Відповідно до закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців, передбачена відпустка на час воєнного стану становить 30 календарних днів щороку. Крім того, можна взяти 10 днів відпустки за сімейними обставинами, передає 24 Канал.

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Крім того, відомо, що час, який військовий витрачає туди і назад, не враховується у тривалість відпустки. Водночас цей період не може тривати понад 2 доби в один бік.

Відповідно до інструкції, яка була затверджена наказом Міноборони, час, який можна витратити на проїзд, визначає штаб військової частини. Там враховують відстань, час у дорозі та обраний вид транспорту.

Однак якщо військовий планує відпустку за кордон, то за таких обставин враховується час на дорогу від місця служби до державного кордону України у напрямку обраної країни для відпочинку та виду транспорту, який відбуватиметься доїзд.

Зауважте! Якщо ж військовий не виїхав до вказаного місця відпочинку у рапорт або ж не може підтвердити постановку на облік, то він зобов'язаний повернутися до військової частини наступного дня після завершення терміну відпустки.