Які є надбавки до зарплат у ЗСУ?

У ЗСУ можна отримувати додаткові виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Окремі категорії захисників можуть отримати до зарплати надбавку:

30 000 гривень для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією;

50 000 гривень для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

70 000 гривень доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць;

100 000 гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва.

Також додатковим джерелом доходу можуть стати грошові винагороди за знищену техніку ворога.

Які є доплати за знищену техніку росіян?

Найбільші доплати військовим передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян:

корабель першого рангу – 243 600 гривень;

корабель другого рангу – 182 700 гривень;

корабель третього рангу – 121 800 гривень;

корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;

бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень.

Також захисники можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї.