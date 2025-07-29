Які є надбавки до зарплат у ЗСУ?
У ЗСУ можна отримувати додаткові виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.
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Окремі категорії захисників можуть отримати до зарплати надбавку:
- 30 000 гривень для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією;
- 50 000 гривень для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
- 70 000 гривень доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць;
- 100 000 гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва.
Також додатковим джерелом доходу можуть стати грошові винагороди за знищену техніку ворога.
Які є доплати за знищену техніку росіян?
Найбільші доплати військовим передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян:
- корабель першого рангу – 243 600 гривень;
- корабель другого рангу – 182 700 гривень;
- корабель третього рангу – 121 800 гривень;
- корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;
- бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень.
Також захисники можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї.