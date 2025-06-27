Чи будуть доплати ЗСУ в липні

Враховуючи поточну ситуацію, питання щодо грошового забезпечення набувають масштабного значення повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти".

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Проаналізувавши нормативно правові акти, можна дійти висновку, що наразі немає змін щодо виплат грошового забезпечення та складників заробітної плати наших військових,

– каже експертка Олена Воронкова.

Разом з тим Олена Воронкова зазначає, що планується індексація грошового забезпечення через те, що поріг інфляції перетнув межу у 103%. За її словами, відносно цього факту можна дійти висновку, що збільшення відбудеться на суму 100-150 грн.

Попри те що збільшувати грошове забезпечення не збираються, військові можуть отримувати доплату за ліквідацію ворожої техніки.

Доплати за знищену техніку росіян

Найбільші доплати військовим передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян:

корабель першого рангу – 243 600 гривень;

корабель другого рангу – 182 700 гривень;

корабель третього рангу – 121 800 гривень;

корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;

бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень.

Також захисники можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї:

зенітний ракетний комплекс – 121 800 гривень;

реактивну систему залпового вогню – 60 900 гривень;

тактичний ракетний комплекс або військовий літак – 54 810 гривень;

танк, наземну самохідну артилерію, бойовий гелікоптер – 48 720 гривень;

іншу наземну артилеріу, військовий гелікоптер, протитанковий ракетний комплекс – 42 630 гривень;

бойову машину піхоти (десанту), бронетранспортер, броньовану розвідувально-дозорну машину – 42 630 гривень;

інший літальний апарат, оснащений засобами ураження або спостереження (зокрема, безпілотного) – 36 540 гривень;

переносний зенітний ракетний комплекс – 30 450 гривень;

судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю понад 5 тисяч тонн – 30 450 гривень;

судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю до 5 тисяч тонн включно – 24 360 гривень.

Разом з тим захисникам у липні нарахують доплати за успішні виконання бойових завдань у складі військового підрозділу, групи чи частини.