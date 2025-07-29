Какие есть надбавки к зарплатам в ВСУ?

В ВСУ можно получать дополнительные выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Отдельные категории защитников могут получить к зарплате надбавку:

30 000 гривен для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией;

50 000 гривен для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

70 000 гривен доплаты для тех, кто находится на передовой месяц;

100 000 гривен для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья.

Также дополнительным источником дохода могут стать денежные вознаграждения за уничтоженную технику врага.

Какие есть доплаты за уничтоженную технику россиян?

Самые большие доплаты военным предусмотрены за уничтожение кораблей и боевых самолетов россиян:

корабль первого ранга – 243 600 гривен;

корабль второго ранга – 182 700 гривен;

корабль третьего ранга – 121 800 гривен;

корабль четвертого ранга – 97 440 гривен;

боевой самолет (истребитель или штурмовой) – 121 800 гривен.

Также защитники могут также рассчитывать на доплаты, уничтожив другие виды техники и оружия.