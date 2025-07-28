Що відомо про пенсії для УБД?

Крім того, деякі військові можуть розраховувати на пенсію за вислугу років, пише 24 Канал з посиланням на закон №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Згідно з чинним законодавством, достроковий вихід на пенсію передбачений для:

чоловіків – з 25 роками стажу у 55 років;

жінок – з 20 роками у 50 років.

Водночас пенсію за вислугу років призначають:

незалежно від віку – за наявності 25 років військової вислуги, для льотчиків і підводників – за наявності 20 років вислуги;

у 45 років – особа мала у день звільнення не менш ніж 25 років стажу, з яких не менш ніж 12,6 року календарної вислуги;

у 45 років – якщо на момент звільнення у військовослужбовця було 20 років вислуги незалежно від загального стажу.

Важливо! Також УБД можуть розраховувати на 25% підвищення від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, допомогу на прожиття у 40 гривень та щомісячну адресну допомогу, якщо щомісячна пенсія (з урахуванням надбавок та підвищень) не перевищує 4958 гривень.