Как увеличили расходы на оборону?

31 июля Президент Украины подписал закон №13573, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов. Только что тоже подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой,

– сообщил Зеленский.

Известно, что новый закон предусматривает увеличение расходов на оборону:

115 миллиардов гривен – на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил обороны;

216 миллиардов гривен – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.

остальные – другие потребности войска.

Также закон предусматривает новое распределение НДФЛ с 1 августа 2025 года: 60% поступлений будет направляться Минобороны на закупку дронов, оружия и военной техники, 30% – Госспецсвязи на дроны, 10% – на нужды бригад.

Почему расходы на оборону увеличивают

Такое увеличение расходов на армию нужно для того, чтобы профинансировать выплату денежного обеспечения военнослужащим в конце года.

Увеличение расходов на оборону связывают с тем, что Минобороны проводит систематическое приближение расходов: в начале года министерство использовало на закупку вооружения те расходы, которые были расписаны на конец года на выплату денежного обеспечения.