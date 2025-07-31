Як збільшили видатки на оборону?

31 липня Президент України підписав закон №13573, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій,

– повідомив Зеленський.

Відомо, що новий закон передбачає збільшення видатків на оборону:

115 мільярдів гривень – на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони;

216 мільярдів гривень – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів.

решта – інш потреби війська.

Також закон передбачає новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року: 60% надходжень спрямовуватиметься Міноборони на закупівлю дронів, зброї та військової техніки, 30% – Держспецзв'язку на дрони, 10% – на потреби бригад.

Чому видатки на оборону збільшують

Таке збільшення видатків на армію потрібно для того, щоб профінансувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям наприкінці року.

Збільшення видатків на оборону пов'язують з тим, що Міноборони проводить систематичне наближення видатків: на початку року міністерство використовувало на закупівлю озброєння ті видатки, які були розписані на кінець року на виплату грошового забезпечення.