Як зростуть видатки України на оборону?
Закон №13573 включає лише збільшення видатків на оборонний сектор, пише 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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За основу та в цілому – 332 Я ще у травні говорив що там діра на 400 мільярдів!
Завдяки цьому рішенню, видатки на оборону зростуть на 412,3 мільярда гривень. З них:
- 115 мільярдів доларів має бути витрачено на грошове забезпечення військових;
- 216 мільярдів доларів – закупівля та виробництво військової техніки, дронів та озброєння;
- решта суми – інші потреби війська.