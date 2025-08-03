Чи можуть позбавити військовослужбовця додаткової винагороди?

Військовослужбовці ЗСУ мають право на додаткову винагороду під час війни. Однак у Міністерстві оборони нагадали, що є низка випадків, коли такі виплати припиняються, передає 24 Канал.

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Зокрема, доплату можуть скасувати, якщо військовий:

відмовляється виконувати бойовий наказ;

самовільно залишає частину (СЗЧ);

стає дезертиром;

добровільно здається у полон.

Також у Міноборони назвали й інші причини, через які можна втратити право на додаткову винагороду. Йдеться, зокрема, про випадки, коли військовослужбовець був усунутий від виконання службових обов’язків або повноважень.

Зауважте! Це автоматично позбавляє його права на додаткову виплату.

У яких ще випадках доплата не нараховується?

Також доплата не нараховується, якщо: