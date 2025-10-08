Пенсионеру выгоднее получать пенсию или зарплату?

Что же из этого выгоднее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Следует сразу отметить, что размер пенсии зависит от:

приобретенного страхового стажа; полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста – 60, 63 или 65 лет,

– объяснили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Таким образом ежегодно страховой стаж, который дает право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

В 2025 году право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа; 63 года – не менее 22 лет страхового стажа; 65 лет – не менее 15 лет стажа.

В то же время средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2025 года составляла 6 410 гривен. В то же время в августе размер средней заработной платы составлял 25 911 гривен.

Напомним! В то же время минимальная зарплата (без учета налогов) в Украине по состоянию на текущий год составляет 8 000 гривен.

Однако пенсионер может одновременно работать и получать пенсионные выплаты. Об этом также сообщает Пенсионный фонд.

Пенсионер после назначения пенсии имеет право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности (кроме пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет),

– говорится на сайте фонда.

Кроме того, через каждые 2 года пенсионерам, которые работали после назначения пенсий, проводятся перерасчеты с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или страхового стажа и заработной платы. В частности законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета полученной заработной платы.

Важно! Таким образом, украинцам выгоднее получать зарплату или заработную плату и выплаты одновременно, чем просто пенсию.

Должен ли пенсионер платить налоги?