Пенсионеру выгоднее получать пенсию или зарплату?
Что же из этого выгоднее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Инвалидность из-за войны: сколько получают украинцы со II группой
Следует сразу отметить, что размер пенсии зависит от:
- приобретенного страхового стажа;
- полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста – 60, 63 или 65 лет,
– объяснили в Пенсионном фонде.
Обратите внимание! Таким образом ежегодно страховой стаж, который дает право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.
В 2025 году право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось:
- 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- 63 года – не менее 22 лет страхового стажа;
- 65 лет – не менее 15 лет стажа.
В то же время средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2025 года составляла 6 410 гривен. В то же время в августе размер средней заработной платы составлял 25 911 гривен.
Напомним! В то же время минимальная зарплата (без учета налогов) в Украине по состоянию на текущий год составляет 8 000 гривен.
Однако пенсионер может одновременно работать и получать пенсионные выплаты. Об этом также сообщает Пенсионный фонд.
Пенсионер после назначения пенсии имеет право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности (кроме пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет),
– говорится на сайте фонда.
Кроме того, через каждые 2 года пенсионерам, которые работали после назначения пенсий, проводятся перерасчеты с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или страхового стажа и заработной платы. В частности законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета полученной заработной платы.
Важно! Таким образом, украинцам выгоднее получать зарплату или заработную плату и выплаты одновременно, чем просто пенсию.
Должен ли пенсионер платить налоги?
З зарплаты пенсионера сейчас высчитывают два налога. Речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18% и военный сбор – 5%.
Если человек пенсионного возраста работает официально, то работодатель платит за него единый социальный взнос. Его ставка составляет 22% от минимальной зарплаты.