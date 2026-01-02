Кто может получить 1 500 гривен от правительства?
Однако лицо должно подать заявку до определенной даты, чтобы получить помощь, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
Деньги можно использовать следующим образом:
- на тренажерные залы;
- бассейны;
- спортивные секции;
- другие активности.
Перечень заведений большой, главное, чтобы они работали официально и по кодам MCC 7941 или MCC 7997,
– отметили в Дії.
Дедлайн подачи заявок - 20 января. Для того, чтобы стать участником программы, нужно:
- иметь верифицированный РНОКПП;
- иметь статус УБД и/или лица с инвалидностью вследствие войны;
- открыть Дія.Карту в банке-участнике программы.
Для того, чтобы подать заявку, нужно зайти в "Дію", выбрать "Сервисы", а затем – "Ветеранский спорт." Далее уже следует выбрать Дія.Карту для зачисления средств. Последний шаг – подтвердить и отправить заявку.
Напомним, что программа стартовала в 2025 году. Участниками могут быть ветераны и участники боевых действий с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет, при условии, что их данные внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.
Заявку следует подавать 1 до 20 числа включительно первого месяца каждого квартала, то есть в январе, апреле, июле и октябре. Использовать помощь необходимо до конца квартала, в котором ее начислили.
Важно! Если же этого не сделать, то деньги вернутся в ведомство, а участие в программе будет прекращено, пока человек не подаст новое заявление.
Какие еще соцвыплаты украинцы могут получить в ближайшее время?
- В январе 2026 года украинцы могут получить "тысячу Зеленского". Выплаты предусмотрены для лиц, подавших заявку на помощь с 16 декабря 2025 года.
- Также украинцы старше 40 лет могут получить 2 000 гривен на лечение. Информация поступит в приложение Дія на 30-й день после дня рождения, если человеку как раз исполняется 40 лет или больше.