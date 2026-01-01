Почему еще не все получили "тысячу Зеленского"?

Некоторым украинцам помощь поступит только в январе, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Те, кто подал заявку с 16 декабря, начнут получать пособие в начале января 2026 года. Как только помощь будет начислена, украинцам поступит SMS-сообщение.

В частности, в рамках программы "Зимняя поддержка", заявки подали рекордные 18 миллионов украинцев. В прошлом году их количество было меньше – 14,4 миллиона.

Наибольшее количество заявок – 14,3 миллиона – оформлена онлайн, то есть через приложение Дия. Среди них 3,3 миллиона заявок были оформлена на детей. И эта помощь уже начислена. Еще 1,9 миллиона заявок подали в отделениях Укрпочты, из них 124 тыс. на детей. Сейчас выплаты по этим заявкам продолжаются.

Напомним, что тысячу Зеленского можно потратить на продукты питания. Список магазинов пополнился 18 декабря 2025 года.

Перечень торговых сетей, где можно потратить средства "Зимней поддержки" на продукты украинского производства, расширился до 10. С 18 декабря еще пять сетей присоединились к программе:

Auchan; SPAR; VARUS; Torba;ʼʼ "Сим23"; "Сими".

Кроме того, сейчас украинцам доступны и онлайн-покупки – на маркетплейсе MAUDAU можно рассчитываться карточкой "Национальный кэшбек".

Обратите внимание! Первыми к программе присоединились сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько". С 11 декабря помощь можно тратить на продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных.

Что еще известно о тысяче Зеленского?