Народный депутат Ярослав Железняк заметил 24 Каналу, что зарплаты для военных не пересматривались уже 4 года. По его словам, это можно было сделать вместо других выплат, например, "зимней тысячи".
"Представим, что у нас есть 200 тысяч людей, которые получают минималку 20 тысяч гривен. Берем только их. Хотим поднять зарплату на 10 тысяч. Умножить 200 тысяч на 10 тысяч, а потом на 12. Получается 24 миллиарда. Не поверите, марафон и кэшбек стоит 24 миллиарда", – объяснил он.
Есть ли смысл выплачивать "тысячу Зеленского"?
Ярослав Железняк подчеркнул, что голосовал против такого бюджета, потому что во время войны это недопустимо. Он готов дискутировать относительно различных расходов, однако в "тысячи Зеленского" не видит смысла.
Я готов дискутировать по ряду расходов, нужно или не нужно, мы ремонтируем дороги или нет. Это достойно дискуссии. Если не ремонтировать, то, наверное, там дальше будут ямы, а потом это будет дороже. А какой смысл раздавать "тысячу Зеленского", кроме выборов? Его не существует,
– сказал он.
Как отметил народный депутат, неправда, что эти деньги нельзя тратить на оборонные нужды. Ведь все эти разнообразные кэшбеки финансируются из внутренних ресурсов.
Что стоит знать о "зимней тысяче"?
15 ноября стартовала президентская программа "Зимняя поддержка". Все граждане Украины, которые находятся на территории государства, могут получить 1000 гривен. Срок подачи заявки на "зимнюю тысячу" – до 24 декабря 2025 года.
Для получения выплаты необходимо оформить заявку через Дию или Укрпочту. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, до какого числа нужно потратить тысячу от Владимира Зеленского. Ее нужно использовать до 30 июня 2026 года.
Президент Владимир Зеленский рассказал, куда можно потратить деньги. Тысячу гривен от государства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов или книг. Также можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают украинскую армию.