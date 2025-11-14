Кто сможет получить "Зимнюю поддержку" и какой это размер?

Еще в начале ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство сформирует и представит пакет помощи украинцам этой зимой. Речь идет о "Зимней поддержке", которую выдавали в прошлом году, передает 24 Канал.

А по состоянию на 14 ноября, Зеленский заявил, что новая программа поддержки стартует уже с завтрашнего дня.

Владимир Зеленский Президент Украины В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предполагаем не меньший объем.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, каждый гражданин, в частности дети, пенсионеры и студенты, сможет получить разовую помощь в размере 1 000 гривен. Речь идет о тех, кто сейчас находится в Украине.

А в Министерстве социальной политики, семьи и единства еще раньше объяснили, что финансовая поддержка сможет охватить более 11 миллионов граждан. На сегодня на это выделили в госбюджете 11 миллиардов гривен. Кроме того, такая выплата дополняет имеющиеся социальные программы, но отнюдь не заменяет их.

В комментарии 24 Канала министр социальной политики Денис Улютин отметил, что Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, людей старшего возраста и тому подобное.

Средства, предусмотрены на выплаты 1 000 гривен в рамках правительственной "зимней поддержки", учитывают потребности этих людей. Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь,

– добавил он.

Обратите внимание! Получить помощь смогут только граждане, которые находятся на подконтрольной правительству территории.

В то же время для наиболее уязвимых категорий, а это дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры, предусмотрена единовременная адресная помощь на сумму в 6 500 гривен.

На эту программу государство направляет более 4 миллиардов гривен. Ожидается, что ею смогут воспользоваться 660 тысяч человек.

Напоминаем! В прошлом году "Зимней поддержкой" воспользовались более 14 миллионов украинцев, из которых 58% получателей использовали средства на оплату коммунальных услуг, 22% – на мобильную связь, 4% – на заведения питания. Среди приоритетных категорий были также лекарства и книги.

Когда заработает программа помощи и как ее получить?

Недавно в правительстве одобрили механизм выплаты помощи, а заработает он в субботу, 15 ноября 2025 года. Заявку на получение 1 000 гривен можно будет подать до 24 декабря этого года в Дії, а воспользоваться средствами можно в любое удобное время до 30 июня 2026 года.

Зато относительно средств, предусмотренных для наиболее уязвимых категорий, например дети-сироты, дети-ВПЛ, одинокие пенсионеры, дети с инвалидностью и т.д., то запуск программы запланирован на начало декабря этого года.

Оформить заявку на 1 000 гривен можно двумя способами:

В приложении "Дія" – после того, как заявку обработают, средства поддержки поступят на карту "Национальный кэшбек". Для детей заявки будут подаваться отдельно – по свидетельству о рождении. В отделении Укрпочты – в таком случае выплата придет на специальный счет.

Известно, что средства в сумме 6 500 гривен можно будет получить на Дія.Карту или на текущий счет со специальным режимом использования.

На что можно потратить средства с зимней поддержки?

Еще раньше Свириденко заявила, что 1 000 гривен можно будет расходы на базовые потребности: коммунальные услуги, лекарства, книги, продукты украинского производства, почтовые услуги, благотворительность и донаты Силам.

По 6 500 гривен, то их можно будет потратить на такие нужды.

Отмечается, что целью такой финансовой поддержки населения является охват как можно более широкого круга людей для помощи в преддверии зимы. Речь идет как о помощи в оплате коммунальных платежей, так и закрытии базовых потребностей.

