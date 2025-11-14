Кто сможет получить "Зимнюю поддержку" и какой это размер?
Еще в начале ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство сформирует и представит пакет помощи украинцам этой зимой. Речь идет о "Зимней поддержке", которую выдавали в прошлом году, передает 24 Канал.
А по состоянию на 14 ноября, Зеленский заявил, что новая программа поддержки стартует уже с завтрашнего дня.
В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предполагаем не меньший объем.
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, каждый гражданин, в частности дети, пенсионеры и студенты, сможет получить разовую помощь в размере 1 000 гривен. Речь идет о тех, кто сейчас находится в Украине.
А в Министерстве социальной политики, семьи и единства еще раньше объяснили, что финансовая поддержка сможет охватить более 11 миллионов граждан. На сегодня на это выделили в госбюджете 11 миллиардов гривен. Кроме того, такая выплата дополняет имеющиеся социальные программы, но отнюдь не заменяет их.
В комментарии 24 Канала министр социальной политики Денис Улютин отметил, что Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, людей старшего возраста и тому подобное.
Средства, предусмотрены на выплаты 1 000 гривен в рамках правительственной "зимней поддержки", учитывают потребности этих людей. Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь,
– добавил он.
Обратите внимание! Получить помощь смогут только граждане, которые находятся на подконтрольной правительству территории.
В то же время для наиболее уязвимых категорий, а это дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры, предусмотрена единовременная адресная помощь на сумму в 6 500 гривен.
На эту программу государство направляет более 4 миллиардов гривен. Ожидается, что ею смогут воспользоваться 660 тысяч человек.
Напоминаем! В прошлом году "Зимней поддержкой" воспользовались более 14 миллионов украинцев, из которых 58% получателей использовали средства на оплату коммунальных услуг, 22% – на мобильную связь, 4% – на заведения питания. Среди приоритетных категорий были также лекарства и книги.
Когда заработает программа помощи и как ее получить?
Недавно в правительстве одобрили механизм выплаты помощи, а заработает он в субботу, 15 ноября 2025 года. Заявку на получение 1 000 гривен можно будет подать до 24 декабря этого года в Дії, а воспользоваться средствами можно в любое удобное время до 30 июня 2026 года.
Зато относительно средств, предусмотренных для наиболее уязвимых категорий, например дети-сироты, дети-ВПЛ, одинокие пенсионеры, дети с инвалидностью и т.д., то запуск программы запланирован на начало декабря этого года.
Оформить заявку на 1 000 гривен можно двумя способами:
- В приложении "Дія" – после того, как заявку обработают, средства поддержки поступят на карту "Национальный кэшбек". Для детей заявки будут подаваться отдельно – по свидетельству о рождении.
- В отделении Укрпочты – в таком случае выплата придет на специальный счет.
Известно, что средства в сумме 6 500 гривен можно будет получить на Дія.Карту или на текущий счет со специальным режимом использования.
На что можно потратить средства с зимней поддержки?
- Еще раньше Свириденко заявила, что 1 000 гривен можно будет расходы на базовые потребности: коммунальные услуги, лекарства, книги, продукты украинского производства, почтовые услуги, благотворительность и донаты Силам.
- По 6 500 гривен, то их можно будет потратить на такие нужды.
Отмечается, что целью такой финансовой поддержки населения является охват как можно более широкого круга людей для помощи в преддверии зимы. Речь идет как о помощи в оплате коммунальных платежей, так и закрытии базовых потребностей.
Что известно о "зимней тысяче" в 2024 году?
В период зимнего периода 2024 – 2025 года зимнюю тысячу можно было использовать на оплату за квартплату, мобильную связь, интернет, лекарства, книги, железнодорожные билеты, а также поход в театр, или задонатить.
На донаты в рамках программы украинцы потратили 202 миллиона гривен, а более 1,7 миллиона гривен получили пенсионеры, люди с инвалидностью и жители с прифронтовых территорий.
Тогда программа "Зимняя еПоддержка" завершилась 28 февраля 2025 года, которой воспользовалось более 14,4 миллиона украинцев.
Известно, что если человек до сих пор не потратил зимнюю тысячу, на которую подавал заявку, то это можно сделать до конца 2025 года.