На что украинцы потратили полученные средства
Более 12 миллионов граждан получили помощь от государства по прямому заявлению в "Дие", 577 тысяч выбрали банки-партнеры, остальные лица выбрали для получения тысячи "Укрпочту". К самым популярным категориям расходов отнесены коммуникационные и коммунальные услуги (57%), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.
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Приведены приблизительные суммы расходов:
- Коммунальные услуги - 4,9 миллиарда гривен
- Телекоммуникации, в частности, мобильная связь - 1,9 миллиарда гривен
- Заведения питания - 443 миллиона гривен
- Лекарства - 237 миллионов гривен
- Компьютерные сети и информационные услуги - 234 миллиона гривен
- Благотворительность, в частности донаты на ВСУ - 202 миллиона гривен
- Книги и другая печатная продукция - 178 миллионов гривен
- Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт - 120 миллионов гривен
- Театры и кинотеатры - 80 миллионов гривен
- Почтовые услуги - 61 миллион гривен
Стоит заметить! По данным Минсоцполитики более 1,7 миллиона гривен получили пенсионеры, люди с инвалидностью и жители с прифронтовых территорий.