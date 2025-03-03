На что украинцы потратили полученные средства

Более 12 миллионов граждан получили помощь от государства по прямому заявлению в "Дие", 577 тысяч выбрали банки-партнеры, остальные лица выбрали для получения тысячи "Укрпочту". К самым популярным категориям расходов отнесены коммуникационные и коммунальные услуги (57%), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

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Приведены приблизительные суммы расходов:

  • Коммунальные услуги - 4,9 миллиарда гривен
  • Телекоммуникации, в частности, мобильная связь - 1,9 миллиарда гривен
  • Заведения питания - 443 миллиона гривен
  • Лекарства - 237 миллионов гривен
  • Компьютерные сети и информационные услуги - 234 миллиона гривен
  • Благотворительность, в частности донаты на ВСУ - 202 миллиона гривен
  • Книги и другая печатная продукция - 178 миллионов гривен
  • Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт - 120 миллионов гривен
  • Театры и кинотеатры - 80 миллионов гривен
  • Почтовые услуги - 61 миллион гривен

Стоит заметить! По данным Минсоцполитики более 1,7 миллиона гривен получили пенсионеры, люди с инвалидностью и жители с прифронтовых территорий.

Можно ли еще воспользоваться выплатами

Если вы успели подать заявление на помощь до 28 февраля, то она находится в обработке. А сами средства можно будет использовать до конца 2025 года.