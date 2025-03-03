На що українці витратили отримані кошти
Понад 12 мільйонів громадян отримали допомогу від держави за прямою заявою в "Дії", 577 тисяч обрали банки-партнери, решта осіб обрала для отримання тисячі "Укрпошту". До найпопулярніших категорій витрат віднесено комунікаційні та комунальні послуги (57%), передає 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки України.
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Наведено приблизні суми витрат:
- Комунальні послуги — 4,9 мільярда гривень
- Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 мільярда гривень
- Заклади харчування — 443 мільйони гривень
- Ліки — 237 мільйонів гривень
- Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 мільйони гривень
- Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 мільйони гривень
- Книжки та інша друкована продукція — 178 мільйонів гривень
- Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 мільйонів гривень
- Театри і кінотеатри — 80 мільйонів гривень
- Поштові послуги — 61 мільйон гривень
Варто зауважити! За даними Мінсоцполітики понад 1,7 мільйона гривень отримали пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці з прифронтових територій.