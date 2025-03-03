На що українці витратили отримані кошти

Понад 12 мільйонів громадян отримали допомогу від держави за прямою заявою в "Дії", 577 тисяч обрали банки-партнери, решта осіб обрала для отримання тисячі "Укрпошту". До найпопулярніших категорій витрат віднесено комунікаційні та комунальні послуги (57%), передає 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки України.

Читайте також Нові правила виплат: до чого готуватися ВПО у березні 2025 року

Наведено приблизні суми витрат:

Комунальні послуги — 4,9 мільярда гривень

Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 мільярда гривень

Заклади харчування — 443 мільйони гривень

Ліки — 237 мільйонів гривень

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 мільйони гривень

Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 мільйони гривень

Книжки та інша друкована продукція — 178 мільйонів гривень

Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 мільйонів гривень

Театри і кінотеатри — 80 мільйонів гривень

Поштові послуги — 61 мільйон гривень

Варто зауважити! За даними Мінсоцполітики понад 1,7 мільйона гривень отримали пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці з прифронтових територій.