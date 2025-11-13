Детали рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Как получить тысячу гривен от государства и где можно использовать средства – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о выплате "Зимней поддержки"?

Украинское правительство готовится к запуску программы "Зимняя поддержка". В четверг, 13 ноября, там одобрили механизм выплаты единовременного пособия гражданам.

По словам Свириденко, оформить помощь размером в 1 000 гривен можно будет как для себя, так и для ребенка. Подача заявок будет продолжаться с 15 ноября до 24 декабря 2025 года:

в приложении Дия – после обработки заявки средства поступят на карту "Национальный кэшбек". Потратить их можно будет коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны;

– после обработки заявки средства поступят на карту "Национальный кэшбек". Потратить их можно будет коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны; в отделении Укрпочты – выплата придет на специальный счет. Средства можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, оплату коммунальных услуг и донаты.

К слову, воспользоваться деньгами можно до 30 июня 2026 года.

Цель "Зимней поддержки" – охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности,

– отметила премьер-министр.

