Какое ключевое требование имеет МВФ к Украине?
Об этом рассказала во время брифинга в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также МВФ обеспокоен некоторыми бюджетными мерами в Украине: чем это грозит Киеву
Пресс-секретарь Фонда не назвала точной даты начала миссии в Украине и формата работы. Однако Козак отметила, что МВФ сосредоточится во время своего визита на политике, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение устойчивости ее государственного долга.
Особое же внимание будет уделяться реформам, которые проводятся для наращивания внутренних доходов государства и усиления борьбы с коррупцией.
Мы уже давно подчеркиваем, что Украине нужна надежная антикоррупционная инфраструктура, которая обеспечит честные условия, защитит публичные ресурсы, улучшит бизнес-климат и поможет привлекать инвестиции,
– отметила Козак.
Она подчеркнула, что борьба с коррупцией остается ключевым условием для доноров Украины.
Какие еще требования для оказания поддержки?
Вместе с тем Козак очертила два основных компонента, которые определяют возможность финансирования новой программы МВФ. Оба будут критически важными элементами обсуждения в течение миссии Фонда, пишет "Укринформ".
- Первый – это мобилизация внутренних доходов, утверждение надежного государственного бюджета на 2026 год и контроль за расходами.
- Второй – международная поддержка Украины ее партнерами, условия которые должны обеспечить устойчивость долга страны.
Также миссия МВФ планирует во время визита провести обсуждение по дефициту финансирования Украины и процессы реструктуризации госдолга.
Важно! Козак добавила, что МВФ внимательно следит за переговорами украинской власти с кредиторами, хотя сам Фонд не участвует в этих переговорах. Однако он будет взаимодействовать с международными партнерами для определения лучших механизмов финансирования поддержки страны.
Новая программа МВФ: что известно?
Украина ведет переговоры с МВФ о новой четырехлетней кредитной программе, которая должна заменить действующую, объемом 15,5 миллиарда долларов. Из нее Украина уже получила 10,6 миллиардов долларов.
Новая программа МВФ нужна Украине, поскольку предыдущая, заключена в 2023 году, опиралась на предположение, что война завершится в конце 2025 года, что маловероятно.
Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что миссия МВФ планирует прибыть в Украину в ноябре, а новую программу могут согласовать в декабре 2025 года или в январе 2026 года.
Вместе с тем в последнее время в последнее время ЕС бьет тревогу и пытается убедить страны блока согласовать "репарационный кредит" Украине на основе замороженных российских активов. В Брюсселе отмечают, что европейские страны должны предоставить гарантии для обеспечения займа МВФ, ведь Фонд обычно не кредитует государства, находящиеся в состоянии войны. И лучшим решением, мол, является именно "репарационный заем".