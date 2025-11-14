Какое ключевое требование имеет МВФ к Украине?

Об этом рассказала во время брифинга в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Фонда не назвала точной даты начала миссии в Украине и формата работы. Однако Козак отметила, что МВФ сосредоточится во время своего визита на политике, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение устойчивости ее государственного долга.

Особое же внимание будет уделяться реформам, которые проводятся для наращивания внутренних доходов государства и усиления борьбы с коррупцией.

Мы уже давно подчеркиваем, что Украине нужна надежная антикоррупционная инфраструктура, которая обеспечит честные условия, защитит публичные ресурсы, улучшит бизнес-климат и поможет привлекать инвестиции,

– отметила Козак.

Она подчеркнула, что борьба с коррупцией остается ключевым условием для доноров Украины.

Какие еще требования для оказания поддержки?

Вместе с тем Козак очертила два основных компонента, которые определяют возможность финансирования новой программы МВФ. Оба будут критически важными элементами обсуждения в течение миссии Фонда, пишет "Укринформ".

Первый – это мобилизация внутренних доходов, утверждение надежного государственного бюджета на 2026 год и контроль за расходами.

Второй – международная поддержка Украины ее партнерами, условия которые должны обеспечить устойчивость долга страны.

Также миссия МВФ планирует во время визита провести обсуждение по дефициту финансирования Украины и процессы реструктуризации госдолга.

Важно! Козак добавила, что МВФ внимательно следит за переговорами украинской власти с кредиторами, хотя сам Фонд не участвует в этих переговорах. Однако он будет взаимодействовать с международными партнерами для определения лучших механизмов финансирования поддержки страны.

Новая программа МВФ: что известно?