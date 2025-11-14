Яку ключову вимогу має МВФ до України?

Про це розповіла під час брифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Речниця Фонду не назвала точної дати початку місії в Україні та формату роботи. Однак Козак зазначила, що МВФ зосередиться під час свого візиту на політиці, спрямованій на підтримку макрофінансової стабільності України та забезпечення стійкості її державного боргу.

Особлива ж увага приділятиметься реформам, які проводяться для нарощування внутрішніх доходів держави та посилення боротьби з корупцією.

Ми вже давно наголошуємо, що Україні потрібна надійна антикорупційна інфраструктура, яка забезпечить чесні умови, захистить публічні ресурси, покращить бізнес-клімат і допоможе залучати інвестиції,

– зазначила Козак.

Вона наголосила, що боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для донорів України.

Які ще вимоги для надання підтримки?

Разом з тим Козак окреслила два основні компоненти, які визначають можливість фінансування нової програми МВФ. Обидва будуть критично важливими елементами обговорення протягом місії Фонду, пише "Укрінформ".

Перший – це мобілізація внутрішніх доходів, затвердження надійного державного бюджету на 2026 рік та контроль за витратами.

Другий – міжнародна підтримка України її партнерами, умови які повинні забезпечити стійкість боргу країни.

Також місія МВФ планує під час візиту провести обговорення щодо дефіциту фінансування України та процеси реструктуризації держборгу.

Важливо! Козак додала, що МВФ уважно стежить за переговорами української влади з кредиторами, хоча сам Фонд не бере участі в цих перемовинах. Однак він взаємодіятиме з міжнародними партнерами для визначення найкращих механізмів фінансування підтримки країни.

Нова програма МВФ: що відомо?