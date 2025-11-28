Україна і МВФ погодили нову програму. Поки що "на рівні персоналу". Але це вже важливий крок уперед. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

МВФ береться за детінізацію в Україні

Загальна сума – 8,1 мільярда доларів. Це наче незначна сума на фоні всіх потреб українського бюджету під час війни. Але співпраця з МВФ – це якір. Це основа на яку зверху нанизується допомога інших країн.

Погана новина тут у тому, що фінальне рішення МВФ, погодження програми на рівні правління, зможе стати реальністю тільки, коли ЄС погодить репараційний кредит. Або придумає "план Б" на його заміну. Бо МВФ не може фінансувати країни, фінансовий стан яких невизначений. А з репараційним кредитом поки все в тумані.

Звісно, тут напартачив один нью-йоркський рієлтор з гугл-перекладачем, що підвісив долю заморожених активів і додав непевності. З іншого боку, голова Єврокомісії обіцяє рішення. Хто ми такі, щоб їй не вірити.

Але є і друга новина. А саме – що стане стержнем програми МВФ. Програми, яка завжди буда дороговказом реформ і змін. Які поволі, із саботажем, але рухались.

І от нарешті руки Фонду дістались теми детінізації. Але можна сказати і по-іншому. Фонд дістався до глибин українського економічного лицемірства, яке дуже дорого коштує українському бюджету та українській економіці. МВФ нарешті вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною податковою системою.

Можете готуватись до волання: "МВФ, Сорос і світові капіталісти вбивають український малий бізнес". Але знайте, коли почуєте таке, то це означає, що десь хтось активно платить за спротив позитивних змін, щоб зберегти свої надприбутки. Треба бити на звук. Щось підказує, що знов ми тут побачимо тих 20-ти баксових політологів.

Адже малий бізнес ніхто чіпати не буде. Мовиться про те, що не можна дозволяти великому бізнесу мімікрувати під маленьких. Дробити великі компанії на тисячі ФОПів і не платити податки. До речі, потім такий бізнес дуже часто бідкається, що якось важко працювати в Європі. Ну, зрозуміло, що важко.

Чому лицемірство? Бо спрощена система створювалася для підтримки малих підприємців та існує по всій Європі. А от можливість використовувати маску ФОПів для великого бізнесу – це чисто українська історія. У результаті дуже багаті не платять податки, прикриваючись дрібними підприємцями, і руйнують конкурентне поле в Україні. Бо бізнес, що хоче працювати чесно, просто не може собі цього дозволити.

Не лише фінансова грамотність, а й справедливість

Тому ця новина є позитивною. МВФ туди докопався. Бо це і про справедливість також, а не тільки про фінансову грамотність, економічну ефективність (привіт, чесна конкуренція) і наповнення бюджету.

Також нарешті світло здорового глузду дістанеться китайських посилок, яких цього року імпортують десь 8 мільярдів доларів. Тобто український військовий бюджет недоотримає десь 2 – 3 мільярди доларів податків. І це разом із підтримкою китайського виробника.

Нарешті, може, в минулому опиниться ситуація, подібна до тої, коли у вас в місті три супермаркети, але два продають з податками, а один – без. І цей один належить китайцям, які активно підтримують росіян і вимагають "ліквідувати першопричини конфлікту". Ну і Тайвань на додачу.

Мабуть, там буде ще багато неприємних сюрпризів для тих, хто звик працювати у тіні. Але правда у тому, що українська економіка тепер ніколи не зможе собі таку тінь дозволити. Бо і соціальне навантаження після війни буде шалене, і демографія сприяти не буде. Тому вибору немає.

Цю очевидну істину знов має озвучити МВФ. Ну, а хто ще в Україні завжди був провідником здорового глузду.