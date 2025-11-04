Когда ожидать новую программу МВФ для Украины?

Речь идет скорее о внутренних операционных процессах Фонда, пишет 24 Канал со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко во время общения с журналистами.

Миссия МВФ будет в ноябре. Оптимальный вариант для Украины – согласование программы в декабре, – сообщил министр.

Сергей Марченко добавил, что принятие новой программы с Международного валютного фонда не связано непосредственно с предоставлением Евросоюзом "репарационного кредита".

Заметьте! Формирование программы предусматривает согласование параметров финансирования госбюджета из других источников, частью которых является и "репарационный кредит" от Европейского Союза.

В частности подобные слова подтвердила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Уже в ноябре мы ожидаем миссию МВФ. Надеемся на репарационный кредит в апреле. Возможно, новая программа будет в январе, и она напрямую не зависит от репарационного кредита,

– отметила Свириденко.

Она также сказала, что на заседании 24 октября Европейский совет поручил Еврокомиссии разработать предложения по финансированию Украины на 2026 – 2027 годы, которое связано с использованием замороженных активов России. В частности Юлия Свириденко уверена, что деньги будут предоставлены.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины также заявила, что средства репарационного кредита будут направлены на оборонные и бюджетные расходы страны. Однако предварительно, должна быть разработана совместная конструкция с привлечением стран G7.

