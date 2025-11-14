Хто зможе отримати "Зимову підтримку" та який це розмір?

Ще на початку листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд сформує та представить пакет допомоги українцям цієї зими. Йдеться про "Зимову підтримку", яку видавали торік, передає 24 Канал.

А станом на 14 листопада, Зеленський заявив, що нова програма підтримки стартуватиме вже із завтрашнього дня.

Володимир Зеленський Президент України Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг.

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, кожен громадянин, зокрема діти, пенсіонери та студенти, зможе отримати разову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Йдеться про тих, хто зараз перебуває в Україні.

А в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності ще раніше пояснили, що фінансова підтримка зможе охопити понад 11 мільйонів громадян. На сьогодні на це виділили в держбюджеті 11 мільярдів гривень. Крім того, така виплата доповнює наявні соціальні програми, але аж ніяк не замінює їх.

У коментарі 24 Каналу міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, людей старшого віку тощо.

Кошти, передбачені на виплати 1 000 гривень у межах урядової "зимової підтримки", враховують потреби цих людей. Це й оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття,

– додав він.

Зверніть увагу! Отримати допомогу зможуть лише громадяни, які перебувають на підконтрольній уряду території.

Водночас для найбільш вразливих категорій, а це діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім'ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери, передбачена одноразова адресна допомога на суму в 6 500 гривень.

На цю програму держава спрямовує понад 4 мільярди гривень. Очікується, що нею зможуть скористатися 660 тисяч людей.

Нагадуємо! Торік "Зимовою підтримкою" скористалися понад 14 мільйонів українців, з яких 58% отримувачів використали кошти на оплату комунальних послуг, 22% – на мобільний зв'язок, 4% – на заклади харчування. Серед пріоритетних категорій були також ліки та книги.

Коли запрацює програма допомоги та як її отримати?

Нещодавно в уряді схвалили механізм виплати допомоги, а запрацює він в суботу, 15 листопада 2025 року. Заявку на отримання 1 000 гривень можна буде подати до 24 грудня цього року в Дії, а скористатися коштами можна у будь-який зручний час до 30 червня 2026 року.

Натомість щодо коштів, що передбачені для найбільш вразливих категорій, як-от діти-сироти, діти-ВПО, самотні пенсіонери, діти з інвалідністю тощо, то запуск програми заплановано на початок грудня цього року.

Оформити заявку на 1 000 гривень можна двома способами:

У застосунку "Дія" – після того, як заявку опрацюють, кошти підтримки надійдуть на карту "Національний кешбек". Для дітей заявки подаватимуться окремо – за свідоцтвом про народження. У відділенні Укрпошти – у такому випадку виплата прийде на спеціальний рахунок.

Відомо, що кошти в сумі 6 500 гривень можна буде отримати на Дія.Картку або ж на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

На що можна витрати кошти із зимової підтримки?

Ще раніше Свириденко заявила, що 1 000 гривень можна буде витрати на базові потреби: комунальні послуги, ліки, книги, продукти українського виробництва, поштові послуги, благодійність та донати Силам.

Щодо 6 500 гривень, то їх також можна буде витрати на такі потреби.

Зазначається, що метою такої фінансової підтримки населення є охоплення якомога ширшого кола людей для допомоги напередодні зими. Йдеться як про допомогу в оплаті комунальних платежів, так і закритті базових потреб.

