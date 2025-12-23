Какую помощь можно оформить в Дии?

Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. Речь идет не только о 1 000 гривен "Зимней поддержки".

"Зимняя поддержка"

Заявление на 1 000 гривен "Зимней поддержки" можно подать через приложение Дия до 24 декабря. Сделать это может каждый совершеннолетний гражданин, находящийся на подконтрольной Украине территории.

Средства можно использовать до 30 июня 2026 года – на лекарства, почтовые услуги, коммунальные услуги, книги, печатную и пищевую продукцию, а также благотворительные взносы.

Как оформить? Обновите приложение Дия и авторизуйтесь. В разделе "Сервисы" выберите "Зимнюю поддержку" и нажмите "Начать". Укажите, для кого оформляете выплату, – для себя или ребенка (тогда свидетельство о рождении подтянется автоматически, если нет – нажмите "Добавьте свидетельство"). После выберите карту "Национальный кэшбек" для зачисления средств, проверьте данные, поставьте отметку "Я нахожусь на территории Украины" и отправьте заявление.

Базовая социальная помощь

Также в Украине стартовал проект по предоставлению нового вида государственной поддержки для домохозяйств, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

В единый механизм объединили несколько видов социальных выплат, поэтому вместо отдельных пособий семья может оформить одну – базовую. Подать заявление через Дию могут те, кто уже получал:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Кроме того, с 1 октября такую поддержку могут оформить граждане, которые не имеют права на пенсию и получают государственную социальную помощь, а также люди с инвалидностью.

Обратите внимание! Базовый размер такой помощи составляет 4 500 гривен, но для каждой семьи определяется индивидуально – как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Как оформить? Обновите приложение Дия и авторизуйтесь. Перейдите в раздел "Сервисы", "Помощь от государства", "Базовая социальная помощь", "Получить помощь". После дождитесь оповещения с расчетом ежемесячной суммы и, если все устраивает, нажмите "Подать заявление" и выберите "Дия.Карту". Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, ведь теперь они объединятся в одну выплату. Подпишите заявление "Дия.Подписью". После его одобрения вы получите уведомление о назначении помощи.

Единовременная помощь уязвимым категориям

Также до 17 декабря через Дию подать заявление на единовременную выплату в размере 6 500 гривен в рамках "Зимней поддержки" можно было для:

детей под опекой или попечительством;

детей с инвалидностью, детей-воспитанников приемных семей и ДДСТ, в частности детей с инвалидностью;

людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

детей из малообеспеченных семей до 18 лет;

детей из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

одиноких пенсионеров, которые получают надбавку на уход.

По данным Министерства социальной политики, семьи и единства, всего было подано 414 295 заявлений, среди которых 350 866 – согласовано.

Потратить помощь можно на зимние вещи (одежда и обувь) и лекарственные средства (лекарства и витамины) в течение 180 дней после зачисления.

