Чому ще не всі отримали "тисячу Зеленського"?

Деяким українцям допомога надійде лише у січні, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Ті, хто подав заявку з 16 грудня, почнуть отримувати допомогу на початку січня 2026 року. Як тільки допомога буде нарахована, українцям надійде SMS-повідомлення.

Зокрема у межах програми "Зимова підтримка", заявки подали рекордні 18 мільйонів українців. Минулого року їхня кількість була меншою – 14,4 мільйона.

Найбільша кількість заявок – 14,3 мільйона – оформлена онлайн, тобто через застосунок Дія. Серед них 3,3 мільйона заявок були оформлена на дітей. І ця допомога вже нарахована. Ще 1,9 мільйона заявок подали у відділеннях Укрпошти, з них 124 тис. на дітей. Наразі виплати за цими заявками тривають.

Нагадаємо, що тисячу Зеленського можна витратити на харчові продукти. Список магазинів поповнився 18 грудня 2025 року.

Перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти "Зимової підтримки" на продукти українського виробництва, розширився до 10. Від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми:

Auchan; SPAR; VARUS; Torba;ʼ "Сім23"; "Сімі".

Крім того, наразі українцям доступні й онлайн-покупки – на маркетплейсі MAUDAU можна розраховуватися карткою "Національний кешбек".

Зверніть увагу! Першими до програми долучилися мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". З 11 грудня допомогу можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних.

Що ще відомо про тисячу Зеленського?