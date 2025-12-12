Що змінила Укрпошта щодо "тисячі Зеленського"?

Доставка відбуватиметься до стаціонарного чи пересувного відділення у будь-якому населеному пункті країни, пише 24 Канал з посиланням на Укрпошту.

Зокрема на сайті "Укрпошта.Аптека" створено окремий розділ під назвою "Зимова підтримка 2025". Для зручності клієнтів навіть є готові рекомендовані набори сезонних препаратів:

"Від застуди"; "Для спокійного сну"; "При отруєнні"; "Турбота про серце" тощо.

Кожен набір є гнучким до зміни – можна додавати або виключати позиції,

– уточнили у компанії.

Цікаво! Також доступне формування повністю індивідуальної аптечки з будь-яких препаратів, які є на сайті.

Ті, хто отримує "тисячу Зеленського" через Укрпошту, можуть оформити замовлення післяплатою та оплатити у відділенні під час отримання.

Ті, хто оформили "Зимову підтримку" через Дію – мають оплатити замовлення одразу на сайті.

Оскільки під час отримання неможливо встановити, чи входить товар до переліку дозволених до оплати коштами програми "Зимова підтримка", окрім замовлень з "Укрпошта.Аптека", оплата післяплати карткою "Національний кешбек" буде недоступною,

– наголосили в Укрпошті.

Однак умови використання картки не змінюються – кошти "Зимової підтримки" й надалі можна витрачати в мережі АТ "Укрпошта" для оплати комунальних і поштових послуг, передплати українських періодичних видань та товарів тощо.

Зокрема станом на п'ятницю, 12 грудня, вже понад 400 тисяч українців скористалися цією можливістю у відділеннях компанії.

Як витратити "тисячу Зеленського" на продукти?

Нагадаємо, що тепер "зимову тисячу" можна витратити ще й на продукти. Про це повідомили в Мінекономіки.

Вже з 11 грудня можна купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних), які беруть участь у програмі, за кошти державних програм у торгівельній мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

Але невдовзі до програми долучаться інші продуктові мережі, про що Мінекономіки повідомлятиме додатково.

Зверніть увагу! Можливість розрахуватися не поширюватиметься на онлайн-замовлення.

Що ще слід знати про "зимову тисячу"?