Хто може отримати 1 500 гривень від уряду?
Однак особа повинна подати заявку до певної дати, аби отримати допомогу, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
Гроші можна використати таким чином:
- на тренажерні зали;
- басейни;
- спортивні секції;
- інші активності.
Перелік закладів великий, головне, щоб вони працювали офіційно й за кодами MCC 7941 або MCC 7997,
– зазначили у Дії.
Дедлайн подання заявок — 20 січня. Для того, аби стати учасником програми, потрібно:
- мати верифікований РНОКПП;
- мати статус УБД та/або особи з інвалідністю внаслідок війни;
- відкрити Дія.Картку в банку-учаснику програми.
Для того, аби подати заявку, потрібно зайти у "Дію", вибрати "Сервіси", а потім – "Ветеранський спорт." Далі вже слід вибрати Дія.Картку для зарахування коштів. Останній крок – підтвердити та надіслати заявку.
Нагадаємо, що програма стартувала у 2025 році. Учасниками можуть бути ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів.
Заявку слід подавати 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу, тобто у січні, квітні, липні та жовтні. Використати допомогу необхідно до кінця кварталу, в якому її нарахували.
Важливо! Якщо ж цього не зробити, то гроші повернуться до відомства, а участь у програмі буде припинена, доки людина не подасть нову заяву.
Які ще соцвиплати українці можуть отримати найближчим часом?
- У січні 2026 року українці можуть отримати "тисячу Зеленського". Виплати передбачені для осіб, що подали заявку на допомогу з 16 грудня 2025 року.
- Також українці старше 40 років можуть отримати 2 000 гривень на лікування. Інформація надійде в застосунок Дія на 30-й день після дня народження, якщо людині якраз виповнюється 40 років або більше.