Хто отримає 2 000 гривень допомоги з 1 січня?
Програма допомагає виявити ризики різних захворювань на ранніх етапах або ж запобігти хворобам, пише 24 Канал з посиланням на Дію.
Скринінг містить у собі:
- анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я);
- фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія);
- лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок;
- індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби – призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.
Якщо не користуєтесь Дією, можна оформити пластикову Дія.Картку в банку-партнері та звернутися до найближчого ЦНАПу,
– попередили у Дії.
Важливо! Обстеження доступні як у державних, так і комунальних та приватних медзакладах – незалежно від місця реєстрації. Але лікарня була учасником програми.
Важливою інформацією також поділився віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вона опублікована на його сторінці у Facebook.
- Згідно зі слів Федорова, запрошення на скринінг надійде в застосунок Дія на 30-й день після дня народження (якщо людині виповнилося 40 років або більше).
- Коли особа підтвердить участь у програмі – 2 000 гривень надійдуть на Дія.Картку впродовж кількох днів.
Зверніть увагу! Використати ці кошти вдасться лише на оплату скринінгу.
Що ще відомо про допомогу через Дію?
У 2026 році українці зможуть оформити базову соціальну допомогу через Дію. Вона трансформує п'ять видів виплат в одну підтримку.
Розмір базової соціальної допомоги прив'язаний до базової суми. Станом на зараз вона становить 4 500 гривень.
Виплати на кожну родину розраховується індивідуально.