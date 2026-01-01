Хто отримає 2 000 гривень допомоги з 1 січня?

Програма допомагає виявити ризики різних захворювань на ранніх етапах або ж запобігти хворобам, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Пенсія стане дорожчою: як змінилися правила купівлі стажу у 2026 році

Скринінг містить у собі:

анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я); фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія); лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок; індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби – призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

Якщо не користуєтесь Дією, можна оформити пластикову Дія.Картку в банку-партнері та звернутися до найближчого ЦНАПу,

– попередили у Дії.

Важливо! Обстеження доступні як у державних, так і комунальних та приватних медзакладах – незалежно від місця реєстрації. Але лікарня була учасником програми.

Важливою інформацією також поділився віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вона опублікована на його сторінці у Facebook.

Згідно зі слів Федорова, запрошення на скринінг надійде в застосунок Дія на 30-й день після дня народження (якщо людині виповнилося 40 років або більше).

Коли особа підтвердить участь у програмі – 2 000 гривень надійдуть на Дія.Картку впродовж кількох днів.

Зверніть увагу! Використати ці кошти вдасться лише на оплату скринінгу.

Що ще відомо про допомогу через Дію?