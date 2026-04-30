Які пільги передбачені військовим у 2026 році?

Згідно з законодавством, військовослужбовцям передбачені знижки, допомога щодо освіти, безоплатні ліки тощо, про що йдеться на сайті Міноборони.

Якщо говорити про сферу медицини, то захисники України дійсно можуть розраховувати на безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами. Також їм передбачено безкоштовне зубопротезування (саме у державних і приватних клініках, які підписали договір з Національною службою здоров’я України), а ще безкоштовне санаторно-курортне лікування або одержання компенсації вартості такого лікування. Крім того, уряд надає військовим можливість отримати щорічне медичне обстеження та диспансеризацію.

Не варто забувати й про пільги на комуналку. Зокрема такі українці отримають знижку у розмірі 75% на квартплат, на комунальні послуги та вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Щодо транспортних пільг:

є доступний безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту, а також приміськими автобусами; можливі далекі поїздки залізничним, водним, повітряним чи міжміським автомобільним транспортом раз на 2 роки безкоштовно або раз на рік зі знижкою 50%.

Також уряд подбав про надання допомоги на освіту, зокрема є можливість повної або часткової оплати навчання коштом коштів державного та місцевих бюджетів. Також людям зі статусом УБД надаються пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти та соціальні стипендії. Крім того, їм передбачено безоплатне забезпечення підручниками та безоплатне проживання в гуртожитку.

Існує також підтримка по роботі. Перелік пільг має такий вигляд:

допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання щорічної відпустки у зручний час;

одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду.

Чи є якісь додаткові виплати для учасників бойових дій?

Пенсійний фонд повідомляє, що УБД можуть отримувати цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень. Також цим людям передбачена щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо щомісячний розмір виплат (саме з урахуванням усіх можливих надбавок) не досягає 4 958 гривень.

Зверніть увагу! Щороку учасникам бойових дій надається грошова допомога 24 серпня – на День Незалежності.

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", знижки на комунальні пільги мають також й інші члени родини пільговика. Зокрема це дружини (чоловіки), неповнолітні діти та непрацездатні батьки.

Також до цього списку входять повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи. Також є ще одна категорія – людина, яка перебуває під опікою чи піклуванням військового та проживає разом з ним.

Ба більше, серед пільг для членів родин УБД – оздоровлення та відпочинок дітей, а ще першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах та дитячих оздоровчих таборах.

Важливо! Також члени родини мають право на переведення на бюджетну форму навчання на денній формі, безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках та соціальну стипендію.

Що ще варто знати учасникам бойових дій?

Юристка Лариса Величко розповіла, що людина зі статусом УБД має право на земельну ділянку. Вона може бути надана для садівництва, дачного будівництва тощо. Зокрема від призначення залежить розмір ділянки. Однак є важливий нюанс, який полягає у тому, що під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну.

Водночас якщо чоловік та жінка обидва мають статус УБД, а ще проживають разом, то пільги не сумуються. Мова йде про знижку на комунальні послуги у розмірі 75%. За таких обставин знижка все ще надається в розмірі 75 %, проте у межах установлених норм на двох осіб.