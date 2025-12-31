Кто будет иметь льготы?

Статус УБД предоставляет ряд привилегий, в частности льгот, ближайшим родственникам защитника, пишет 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

Смотрите также Субсидию заберут из-за "тысячи Зеленского": правда это или миф

К ним относятся:

нетрудоспособные родители защитника;

жена или муж участника боевых действий;

несовершеннолетние дети до 18 лет;

дети старше 18 лет с инвалидностью I или II группы, полученной с детства, а также с инвалидностью I группы, приобретенной в течение жизни;

лицо, осуществляющее уход за инвалидом войны из числа УБД, если он не состоит в браке;

подопечные защитника, если УБД является их официальным опекуном.

Что дает статус УБД: перечень льгот

Медицина:

Бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;

Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

Бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;

Право на продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;

Приоритетное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;

Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.

Жилье и коммунальные услуги:

Скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);

75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления;

75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;

20% скидка на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату;

Первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Первоочередное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, садоводческих товариществ и приобретение материалов для строительства.

Транспорт:

Бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения;

Бесплатный проезд один раз в два года всеми видами транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%.

Работа:

Гибкий график ежегодного отпуска и дополнительный отпуск 14 дней в году с сохранением заработной платы;

Пособие по временной нетрудоспособности независимо от стажа в размере 100% средней заработной платы;

Преимущество в оставлении на работе в случае сокращения работников и трудоустройстве при ликвидации предприятия, учреждения.

Другие социальные льготы

Среди других социальных привилегий, которыми могут пользоваться УБД:

Получение ежегодно ко Дню Независимости разовой денежной выплаты;

Приоритетное обслуживание в сфере быта, питания и транспорта;

Повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц;

Возмещение расходов на уход в случае невозможности обслуживания в учреждениях социальной защиты;

Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлины и других платежей в бюджет.

Также государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Есть ли денежные доплаты для УБД?