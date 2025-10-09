Яка буває пенсія УБД та які умови?

Для учасників бойових дій існують різні умови виходу на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Військовим, зокрема, доступна пенсія за вислугу років. Проте є два варіанти виходу на таку пенсію:

якщо календарна вислуга 25 років або більше (за 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 65 – 70% грошового забезпечення);

якщо військова вислуга менше 25 календарних років (за 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 50 – 70% грошового забезпечення).

До грошового забезпечення належать посадовий оклад, оклад за звання, надбавка за вислугу років, премія тощо.

Зауважте! Право на військову пенсію не мають особи, позбавлені військового звання та звільнені у зв'язку із засудженням за умисне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища або за корупцію.

Щоб оформитидострокову пенсію УБД військовослужбовець має надати:

посвідчення УБД;

військовий квиток, довідки про участь у бойових діях;

трудову книжку, документи про військову службу;

паспорт та ІПН;

довідку про грошове забезпечення (видається частиною/військкоматом).

Подати ці документи можна як онлайн – через портал Пенсійного фонду або особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ.

Який мінімальний розмір пенсії для УБД?

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить, як від набутого страхового стажу, так і від отриманого заробітку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Загальний розмір пенсії для цієї категорії українців має становити не менше, ніж 5 528 гривень. Якщо її розмір нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного рівня.

Окрім цього до пенсії учасників бойових дій встановлюються наступні доплати:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цей показник у 2025 році складає 2 361 гривня, тож сума підвищення пенсії становить 590,25 гривень);

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень.

Які ще виплати та пільги є для УБД?