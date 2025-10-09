Яка буває пенсія УБД та які умови?
Для учасників бойових дій існують різні умови виходу на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Дивіться також Вибір між зарплатою та пенсією: що вигідніше отримувати українцям
Військовим, зокрема, доступна пенсія за вислугу років. Проте є два варіанти виходу на таку пенсію:
- якщо календарна вислуга 25 років або більше (за 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 65 – 70% грошового забезпечення);
- якщо військова вислуга менше 25 календарних років (за 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 50 – 70% грошового забезпечення).
До грошового забезпечення належать посадовий оклад, оклад за звання, надбавка за вислугу років, премія тощо.
Зауважте! Право на військову пенсію не мають особи, позбавлені військового звання та звільнені у зв'язку із засудженням за умисне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища або за корупцію.
Щоб оформитидострокову пенсію УБД військовослужбовець має надати:
- посвідчення УБД;
- військовий квиток, довідки про участь у бойових діях;
- трудову книжку, документи про військову службу;
- паспорт та ІПН;
- довідку про грошове забезпечення (видається частиною/військкоматом).
Подати ці документи можна як онлайн – через портал Пенсійного фонду або особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ.
Який мінімальний розмір пенсії для УБД?
Розмір пенсії учасників бойових дій залежить, як від набутого страхового стажу, так і від отриманого заробітку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Загальний розмір пенсії для цієї категорії українців має становити не менше, ніж 5 528 гривень. Якщо її розмір нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного рівня.
Окрім цього до пенсії учасників бойових дій встановлюються наступні доплати:
- підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цей показник у 2025 році складає 2 361 гривня, тож сума підвищення пенсії становить 590,25 гривень);
- цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень.
Які ще виплати та пільги є для УБД?
Щороку до Дня Незалежності 24 серпня учасники бойових дій можуть отримувати одноразову грошову виплату. УБД цьогоріч отримали по 1 000 гривень, а особи з особливими заслугами перед Україною – 3 100 гривень.
Учасники бойових дій можуть отримати земельні ділянки певних розмірів для різних цілей, але під час воєнного стану безоплатна передача таких ділянок заборонена.
В Україні доступні й інші пільги для УБД. Військові отримують пільги на медичне обслуговування, комунальні послуги, транспорт та трудові права, включаючи безкоштовні ліки, знижки на оплату послуг та пріоритетне працевлаштування.