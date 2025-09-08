Кто и как может оформить пенсию по потере кормильца?

Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным родственникам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Выплату могут оформить:

муж или жена, отец и мать, которые имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста;

дети умершего кормильца, даже те, родившиеся в течение 10 месяцев со дня его смерти, не достигшие совершеннолетия;

дети, которым исполнилось 18 лет, однако получившие инвалидность до совершеннолетия;

дети, которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессиональных или высших учебных заведениях, до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты до 23 лет, даже те, которые не учатся.

Право на пенсию наравне с родными детьми имеют также усыновленные дети. Несовершеннолетние дети, которые имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, сохраняют это право в случае их усыновления.

К членам семьи, которые считаются такими, что были на содержании умершего кормильца, относятся лица, если они:

были на полном содержании умершего кормильца;

получали от умершего кормильца помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Какой размер пенсии по потере кормильца?

Пенсию по случаю потери кормильца назначают в размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, что распределяется между ними равными частями.

Членам семьи, достигшим пенсионного возраста и имеющим имеющийся страховой стаж, такая пенсия назначается пожизненно.

Сколько стажа необходимо для выхода на пенсию? В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно 32 года стажа, в 63 года – 22 года стажа, в 65 лет – 15 лет стажа. До 2028 года требования к стажу для 60 и 63 лет постепенно будут увеличиваться.

Какой размер пенсий у "чернобыльцев"?

С 1 марта провели перерасчет пенсий, исходя из средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии.

С учетом этого минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2025 года составляет:

для І группы инвалидности – 17 486,60 гривны;

для ІІ группы инвалидности – 13 989,28 гривни;

для III группы инвалидности – 10 491,96 гривны.

Кроме того, лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеют право исчислять пенсию с зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Какие есть льготы для ликвидаторов и пострадавших на ЧАЭС?