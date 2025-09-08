Кто и как может оформить пенсию по потере кормильца?
Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным родственникам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Выплату могут оформить:
- муж или жена, отец и мать, которые имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста;
- дети умершего кормильца, даже те, родившиеся в течение 10 месяцев со дня его смерти, не достигшие совершеннолетия;
- дети, которым исполнилось 18 лет, однако получившие инвалидность до совершеннолетия;
- дети, которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессиональных или высших учебных заведениях, до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;
- дети-сироты до 23 лет, даже те, которые не учатся.
Право на пенсию наравне с родными детьми имеют также усыновленные дети. Несовершеннолетние дети, которые имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, сохраняют это право в случае их усыновления.
К членам семьи, которые считаются такими, что были на содержании умершего кормильца, относятся лица, если они:
- были на полном содержании умершего кормильца;
- получали от умершего кормильца помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Какой размер пенсии по потере кормильца?
Пенсию по случаю потери кормильца назначают в размере:
- на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
- на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, что распределяется между ними равными частями.
Членам семьи, достигшим пенсионного возраста и имеющим имеющийся страховой стаж, такая пенсия назначается пожизненно.
Сколько стажа необходимо для выхода на пенсию?
В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно 32 года стажа, в 63 года – 22 года стажа, в 65 лет – 15 лет стажа. До 2028 года требования к стажу для 60 и 63 лет постепенно будут увеличиваться.
Какой размер пенсий у "чернобыльцев"?
С 1 марта провели перерасчет пенсий, исходя из средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии.
С учетом этого минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2025 года составляет:
- для І группы инвалидности – 17 486,60 гривны;
- для ІІ группы инвалидности – 13 989,28 гривни;
- для III группы инвалидности – 10 491,96 гривны.
Кроме того, лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеют право исчислять пенсию с зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Какие есть льготы для ликвидаторов и пострадавших на ЧАЭС?
Чернобыльцы, в частности участники ликвидации аварии на ЧАЭС и другие пострадавшие с первой или второй категорией, могут получить выплаты на питание. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в Пенсионный фонд, ЦНАП, местного совета или онлайн через "Дію" или сайт ПФУ.
Работники, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют право на дополнительный отпуск, который компенсирует Пенсионный фонд. Продолжительность отпуска – 14 рабочих дней ежегодно, без учета праздничных и нерабочих дней.
Также льготами для чернобыльцев могут воспользоваться дети, пострадавшие от аварии. Они имеют право на 100% компенсацию санаторно-курортного лечения, лекарств и пищевых продуктов в пределах установленных норм.