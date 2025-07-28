Кто имеет право на бонусный отпуск?

Дополнительный отдых доступен работникам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это, в частности:

Лица, отнесены к 1 и 2 категориям пострадавших;

Один из родителей ребенка с инвалидностью, инвалидность которого связана с последствиями Чернобыльской катастрофы.

К категории 1 относятся лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от катастрофы. А к категории 2 – лица, которые постоянно проживали в зоне отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении.

Продолжительность отпуска – 14 рабочих дней ежегодно, без учета праздничных и нерабочих дней. Отпуск предоставляется с сохранением средней заработной платы.

Получают ли работодатели компенсацию?

Право на компенсацию расходов имеют предприятия, учреждения, организации и ФЛП, которые предоставили работникам дополнительный оплачиваемый отпуск. Чтобы получить компенсацию, работодателю нужно подать в ПФУ:

расчет расходов;

реестр получателей компенсаций – с указанием ФИО, категории, удостоверения, ИНН, суммы;

копии приказов о предоставлении дополнительного отпуска;

банковские реквизиты для перечисления бюджетных средств.

По всем вопросам по компенсации можно обращаться в сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места регистрации.

Напомним, что в Украине есть льготы для чернобыльцев. Они охватывают коммунальные услуги, топливо, продукты питания и тому подобное.