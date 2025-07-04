Компенсация отпусков, которые не были использованы человеком

Такое право закреплено за действующим законодательством страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ).

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Дело в том, что денежная компенсация может быть предоставлена только за ежегодный отпуск. Кроме того, начисление средств возможно только для тех работников, которые имеют право на продленную продолжительность ежегодного основного отпуска или при наличии дополнительного.

То есть украинцы, которым предусмотрена только стандартная продолжительность отпуска (она составляет 24 календарных дня), смогут претендовать на компенсации только в случае увольнения. Однако выплатить компенсации вместо назначения ежегодных отпусков без увольнения могут при следующих обстоятельствах:

за год было использовано минимум 24 календарных дня ежегодного отпуска;

человек проявил личную инициативу получить средства вместо отдыха;

лицо является совершеннолетним.

Кроме того, право на удлиненные отпуска имеют такие категории людей:

педагогические, научные и научно-педагогические работники – 56 дней;

лица с инвалидностью третьей группы – 26 дней;

несовершеннолетние украинцы – 31 день;

работники, привлеченные к работе с тяжелыми условиями - дополнительный ежегодный отпуск до 35 дней;

работники, привлеченные к работе на предприятиях с особым характером труда, в частности, с ненормированным

рабочим временем – до семи дней;

госслужащие – 30 дней.

Обратите внимание! На дополнительный отпуск имеют право аттестованные прокуроры, судьи, должностные лица органов местного самоуправления в рамках специальных законов.