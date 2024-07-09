Получение декретных выплат
Получить выплаты могут как трудоустроенные, так и безработные женщины. Трудоустроенная женщина получит помощь в размере 100% средней зарплаты от Пенсионного фонда за весь период декретного отпуска.
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Трудоустроенная женщина получит помощь в размере 100% средней зарплаты от Пенсионного фонда за весь период декретного отпуска. Для этого работодатель должен подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление-расчет.
Для женщин, которые не работают, выплаты составляют 25% от месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица (с января 2024 года – 2 920 гривен).
Как рассчитать декретные выплаты
Декретные выплаты рассчитываются по формуле, подобной расчету больничных: среднедневной доход умножается на количество дней в декрете.
К заработной плате относятся все выплаты, за которые предприятие платит ЕСВ. Это включает премии, доплаты и основную зарплату.