Отримання декретних виплат
Отримати виплати можуть як працевлаштовані, так і безробітні жінки. Працевлаштована жінка отримає допомогу в розмірі 100% середньої зарплати від Пенсійного фонду за весь період декретної відпустки.
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Працевлаштована жінка отримає допомогу в розмірі 100% середньої зарплати від Пенсійного фонду за весь період декретної відпустки. Для цього роботодавець повинен подати до Пенсійного фонду відповідну заяву-розрахунок.
Для жінок, які не працюють, виплати становлять 25% від місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи (із січня 2024 року – 2 920 гривень).
Як розрахувати декретні виплати
Декретні виплати розраховуються за формулою, подібною до розрахунку лікарняних: середньоденний дохід множиться на кількість днів у декреті.
До заробітної плати належать усі виплати, за які підприємство сплачує ЄСВ. Це включає премії, доплати та основну зарплату.